Altra neonata muore in culla nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - Una neonata di nemmeno un mese è morta ieri, probabilmente per cause naturali, a Minerbio, il comune del Bolognese dove sempre ieri un altro bimbo di 19 mesi è deceduto dopo essersi sentito male all'asilo. Per la piccola, che aveva solo 24 giorni, si sarebbe trattato di una 'morte in culla', avvenuta a casa dei genitori nella frazione di Ca' de Fabbri. A quanto si apprende, i soccorsi sono stati chiamati appena i familiari si sono accorti che la neonata non piangeva ma la corsa in ambulanza verso l'ospedale è stata inutile. Dai primi accertamenti dei Carabinieri, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali ma anche per la bambina sarà disposta l'autopsia, su richiesta degli stessi genitori che vogliono conoscere le cause di morte. La tragedia è avvenuta in mattinata qualche ora prima della morte dell'altro bimbo all'asilo Mary Poppins. Per stringersi alle famiglie colpite dal grave lutto, la comunità di Minerbio ha organizzato una fiaccolata domenica sera alle 20.30 davanti alla chiesa del paese. (ANSA).