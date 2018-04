Terremoto: corto 'Così in terra' a Festival Cannes

(ANSA) - ASCOLI PICENO 13 APR - Le Marche del sisma approdano al Festival di Cannes con il cortometraggio "Così in terra", per la regia di Pier Lorenzo Pisano. Verrà proiettato nella sezione "Cinéfondation", dedicata ai lavori realizzati dagli studenti di cinema di tutti i paesi del mondo. Su 17 film scelti tra i 2.426 presentati, in rappresentanza di 14 Stati di quattro continenti, quello marchigiano è l'unico corto selezionato per l'Italia. È stato interamente girato nelle zone del sisma, nelle frazioni di Acquasanta Terme (Quintodecimo, Tallacano, San Vito, Cascate di Forcella-Mulino Pompili). Esprime il senso profondo del paesaggio regionale, inteso come contesto ambientale e umano in cui si integrano gli eventi della natura e le azioni della cultura. A "interpretare" questa storia emblematica, è intervenuta la popolazione locale: circa 40 persone impegnate nel cast, tra cui la protagonista femminile Angelarosa Orsini, per la prima volta sullo schermo. Frutto della collaborazione tra Regione Marche e Film Commission-Fondazione Marche Cultura, il corto è stato realizzato nell'ambito del progetto Marche Landscape Cinefund, per promuovere il paesaggio marchigiano attraverso progetti cine audiovisivi che parlino di territorio e dei luoghi della vita quotidiana. Per l'edizione 2017 è stato coinvolto il Centro sperimentale di cinematografia (Csc) di Roma. Per la Regione Marche, spiega la vice presidente Anna casini, è stato "un modo innovativo di lavorare sui temi della Convenzione europea per il paesaggio e di cercare un'opportunità unica per le comunità locali che hanno mostrato la loro resilienza e vitalità". Il corto, dice la preside della Scuola Nazionale di Cinema, è ispirato al racconto 'Casa d'altri di Silvio D'Arzo. Protagonista un intenso Roberto Citran, nel ruolo di un prete: "bisogna venire in questi luoghi per ricevere la forza di queste persone".