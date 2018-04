(ANSA) - NEW YORK, 13 APR - Donald Trump "non ha ancora preso una decisione in merito a possibili azioni in Siria, ma se gli Stati Uniti e gli alleati decidessero di agire, sarebbe in difesa di un principio su cui siamo tutti d'accordo": lo ha detto l'ambasciatrice Usa all'Onu Nikki Haley al Consiglio di Sicurezza. "Tutte le nazioni e tutte le persone verrebbero danneggiate se consentissimo ad Assad di normalizzare l'uso delle armi chimiche", ha precisato, sottolineando che secondo Washington le forze del presidente siriano hanno usato tali armi almeno 50 volte dall'inizio della guerra.