Spia russa: Gb, Mosca ha stoccato piccole scorte di Novichok

(ANSA) - LONDRA, 13 APR - L'intelligence britannica sostiene di avere elementi per accusare i russi di aver sviluppato e stoccato negli anni 2000 - a dispetto delle smentite ripetute - "piccole quantità di Novichok": l'agente nervino studiato in epoca sovietica che secondo Londra sarebbe stato usato per intossicare a Salisbury l'ex spia Serghiei Skripal e sua figlia Yulia. Lo ha affermato l'ambasciatore del Regno Unito a Mosca, Laurie Bristow, illustrando a 60 diplomatici le nuove accuse alla Russia contenute nella lettera inviata oggi alla Nato dal consigliere per la sicurezza nazionale britannico Mark Sedwill. Nella lettera - come riporta il Guardian - s'imputa inoltre a Mosca - senza fornire dettagli, ma riferendosi a risultati delle indagini degli 007 - d'aver addestrato negli anni scorsi all'uso di armi chimiche unità speciali destinate a colpire disertori e obiettivi considerati "legittimi". E in particolare approfondito la possibilità di contaminare le maniglie delle porte: metodo di contatto che secondo gli investigatori britannici potrebbe essere stato adoperato proprio a Salisbury. (ANSA).