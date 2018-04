Berlusconi, stallo? Ho fiducia in Mattarella

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 13 APR - "Abbiamo fiducia nelle decisioni che assumerà il presidente Mattarella, come sempre con grande equilibrio e senso di responsabilità". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, lasciando Termoli, commenta la fase di stallo nelle trattative per la formazione del governo. A chi gli chiede se un mandato a Casellati possa essere una via d'uscita, Berlusconi replica: "Lasciamo decidere al presidente".