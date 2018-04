Arrestato furbetto del cartellino ad Alassio

(ANSA) - ALASSIO (SAVONA), 13 APR - Un operaio del Comune di Alassio è stato arrestato, perché considerato un furbetto del cartellino. Secondo l'accusa, dopo aver timbrato, lasciava il posto di lavoro e andava al bar o a fare la spesa o a passeggiare con la compagna. L'uomo, accusato di truffa ai danni di ente pubblico, è ai domiciliari. A scoprirlo sono stati i carabinieri che scorse settimane hanno pedinato il dipendente pubblico. I militari dal 22 febbraio al 21 marzo avrebbero rilevato che per 15 giorni l'uomo avrebbe tenuto un comportamento lavorativo scorretto. L'uomo è stato arrestato stamani mentre entrava in Comune. "Il mio assistito è una persona che ha avuto problemi, è stato seguito dal centro di salute mentale. Ritengo che le condotte contestate, potrebbero essere compatibili con un suo stato di frustrazione umana per fatti accaduti di recente. Credo siano eccessivi i domiciliari", dice il difensore. "Ammettendo che le accuse siano tutte vere, poteva starci un procedimento disciplinare e anche un processo penale, ma con una misura interdittiva", conclude il legale.(ANSA).