Libia: media, 'il generale Haftar è morto'

(ANSA) - IL CAIRO, 13 APR - "Il generale libico Khalifa Haftar è morto, lo confermano fonti diplomatiche": lo scrive 'The Lybia Observer' in un tweet. Un testo analogo, senza indicazioni di fonti e precisando "a Parigi", è stato pubblicato dal sito Libyan Express. Non ci sono tuttavia ancora conferme ufficiali del decesso.