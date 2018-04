Pamela: famiglia, non è femminicidio di serie B

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Sta partecipando anche la sindaca di Roma Virginia Raggi alla manifestazione partita alle 19 da via Saluzzo a piazza Re di Roma in ricordo di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa e fatta a pezzi a Macerata. Ad organizzarla, nel suo quartiere, la famiglia della ragazza e il coordinamento delle associazioni a tutela delle vittime dimenticate. "Io non sono complice del silenzio. Basta con le vittime dimenticate, con l'insicurezza nei nostri quartieri", lo slogan della manifestazione scelto dalla madre di Pamela, Alessandra Verni, e dallo zio Marco Valerio Verni, che è anche legale della famiglia. Al corteo anche il papà della ragazza e gli altri familiari per chiedere che "Pamela non sia dimenticata. Il suo non è un omicidio qualunque, né un femminicidio di serie B". Raggi, in fascia tricolore, indossa una maglietta bianca con la scritta 'Io sono Pamela' e cammina accanto alla madre di Pamela. La donna era già stata ricevuta in Campidoglio dalla sindaca nei giorni successivi alla tragedia.