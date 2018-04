Morti due bimbi in poche ore, paese bolognese sotto choc

Due tragedie a poche ore di distanza nello stesso paese, Minerbio, meno di 9mila abitanti a 30 km da Bologna. Un bimbo di 19 mesi è morto ieri dopo un grave malore all’asilo nido. Una neonata è morta in culla ieri mattina. «Due vicende completamente scollegate» ha detto il sindaco, Lorenzo Minganti. Che però hanno inevitabilmente scioccato il piccolo centro nella bassa che si è subito dato appuntamento per una fiaccolata domenica sera durante la quale ricordare i due bimbi.

Il piccolo Alessandro è morto probabilmente in seguito a un malore avuto mentre si trovava nel micronido Mary Poppins: non riusciva a svegliarsi dal riposino dopo pranzo e respirava con fatica. Le due maestre se ne sono accorte, hanno dato l’allarme al 118 e - secondo quanto riporta la stampa locale - una di loro ha tentato di farlo riprendere praticandogli un massaggio cardiaco. Alesssandro però non ce l’ha fatta ed è morto pochi minuti dopo, durante il trasporto in ambulanza all’ospedale di Bentivoglio. Sul caso il pm della Procura di Bologna, Roberto Ceroni, ha aperto un fascicolo contro ignoti, una necessità tecnica per poter svolgere l’autopsia (che sarà eseguita entro il fine settimana) e gli accertamenti per stabilire le cause della morte. All’asilo sono intervenuti anche i carabinieri.

Poche ore prima una neonata di nemmeno un mese era morta, anche in questo caso probabilmente per cause naturali. Per la piccola, di 24 giorni, si sarebbe trattato di una 'morte in cullà, avvenuta a casa dei genitori nella frazione di Cà de Fabbri. A quanto si apprende i soccorsi sono stati chiamati appena i familiari si sono accorti che la neonata non piangeva, ma la corsa in ambulanza verso l’ospedale è stata inutile. In questo caso sono stati gli stessi genitori a chiedere ai carabinieri di fare l’autopsia per conoscere le cause della morte e ora sarà la Procura a decidere.

«Sono due vicende completamente scollegate - ha detto il primo cittadino - Una famiglia abita in una frazione, un’altra in paese, le conosco entrambe e anche sforzandomi non riesco a vedere un collegamento». Per quanto riguarda la vicenda del bimbo morto dopo essersi sentito male nel nido, Minganti ha detto di aver incontrato la titolare della struttura e le tre dipendenti, comprese le due presenti al momento del dramma: «Sono ancora sconvolte, oggi la struttura è rimasta chiusa. Domani è in programma un incontro con i genitori dei bimbi nel quale esporranno la situazione e insieme decideranno quando riaprire dalla prossima settimana. L’asilo potrebbe riaprire anche solo a metà giornata».