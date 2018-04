Crollo ponte A14: gru da 400 tonn. per varo nuovo ponte

(ANSA) - ANCONA, 13 APR - Sarà una gru della portata di 400 tonnellate a varare il nuovo cavalcavia 167 che prenderà il posto di quello crollato il 9 marzo 2017 nel tratto marchigiano dell'A14 nei pressi di Loreto (Ancona), provocando la morte di una coppia di coniugi in auto e il ferimento di tre operai. Il nuovo viadotto verrà posizionato nella notte tra sabato 14 e domenica aprile, con modalità molto diverse da quelle usate in precedenza: l'uso della gru e la chiusura la traffico del tratto interessato tra i caselli di Ancona sud e Loreto-Porto Recanati. Il nuovo cavalcavia, con campata centrale di 40 metri e 2 campate laterali di circa 12 metri, è stato assemblato nelle scorse settimane presso l'area di parcheggio in prossimità del km 228+200. In preparazione del varo di sabato notte, questa sera sarà avvicinato alle pile che lo sosterranno. La gru da 400 tonnellate sarà posizionata in carreggiata nord. L'impalcato sarà sollevato e ruotato fino ad essere alloggiato e vincolato sulle pile. L'A14 sarà riaperta domenica mattina.