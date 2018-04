Olimpiadi 2026: Appendino, Torino mai con Milano

(ANSA) - TORINO, 13 APR - "La Città di Torino non ha mai pensato ad una candidatura con Milano". Lo ha detto la sindaca Chiara Appendino parlando dei Giochi invernali del 2026 con i sindaci della Città metropolitana. "Con Milano non ci sono stati contatti", ha aggiunto la prima cittadina che nelle scorse settimane ha inviato al Coni la manifestazione d'interesse per i Giochi. La sindaca ha ribadito l'intenzione di proporre un modello di Olimpiadi sostenibile, basato sul riutilizzo degli impianti già esistenti, e a zero debito.(ANSA).