(ANSA) - MILANO, 14 APR - Paura nella serata di ieri per un allarme, poi rientrato, a bordo del tram 27 alla periferia di Milano dove un uomo, italiano di 49 anni, è stato visto con una pistola. Sono stati i passeggeri, impauriti, a dare l'allarme e sono intervenuti gli addetti alla sicurezza di Atm (Azienda Trasporti milanesi) e agenti della Questura i quali hanno appurato che si trattava di una scacciacani. Un episodio analogo è accaduto nel corso della notte alla stazione Brenta della metropolitana. In questo caso, un romeno, che, nella ricostruzione degli agenti della Questura, ha detto di avere 19 anni, ma sulla cui identità sono in corso indagini, di pistole giocattolo ne aveva due. E' stato anch'egli denunciato.