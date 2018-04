Anziano muore investito da treno in Abruzzo, indagini Cc

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 14 APR - Un anziano di 78 anni, di Tagliacozzo (L'Aquila), è deceduto dopo essere stato investito da un treno che percorreva la linea ferroviaria Roma-Sulmona, all'altezza del passaggio a livello situato tra Tagliacozzo e Scurcola. Passaggio a livello, riferiscono le Ferrovie, "regolarmente chiuso". Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo che stanno indagando e acquisendo elementi utili per ricostruire l'accaduto. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 che hanno potuto solo constatare la morte del settantottenne. La circolazione dei treni al momento è sospesa. Per i viaggiatori è stato messo a disposizione un servizio sostitutivo con i bus. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 sulla linea Roma-Sulmona e ha coinvolto il regionale 26260 di Trenitalia, Roma-Avezzano. (ANSA).