Tentò di portare clandestini in Francia, arrestato 43enne

Aveva cercato di portare in Francia, insieme a due complici, 12 profughi e per questo era stato arrestato. Ora, divenuta esecutiva la sentenza emessa nei suoi confronti, per un cittadino indiano 43enne, abitante nel Reggiano, si aprono le parte del Carcere dove dovrà scontare, detratto il periodo pre-sofferto in regime di detenzione cautelare, una pena di 2 anni, 7 mesi e 27 giorni

Insieme a due connazionali, l’uomo era stato fermato, nel dicembre del 2016,lungo il tragitto che dall’Italia porta in Francia, nei pressi di Ventimiglia con due furgoni su cui si trovavano dodici profughi indiani e pakistani (7 clandestini, due dei quali minorenni e 5 privi di titolo per la libera circolazione nell’Unione Europea), arrivati in Italia probabilmente via terra, dopo un viaggio infinito.

L’attività aveva portato al sequestro dei due monovolumi, più una terza auto usata come staffetta, e circa 4.000 euro, guadagnati con il trasporto, che era di circa 500 euro a testa, metà da pagare alla partenza e metà al momento dell’arrivo in Francia.

Il 43enne era stato condannato a 3 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La sentenza divenuta esecutiva ha visto l’ufficio esecuzioni penali della Procura di Imperia emettere a carico dell’uomo l’ordine di esecuzione per la carcerazione che ieri è stata eseguita dai Carabinieri della stazione di Campagnola Emilia che hanno lo hanno arresta e condotto in carcere.