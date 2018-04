In istituto Genova si fa la pipì a orario fisso

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - Bagni aperti solo 10 minuti ogni due ore all'alberghiero Marco Polo di Genova Quarto, perchè gli allievi li sporcano troppo. Lo ha deciso il preside, Alessandro Clavarino, con una circolare che ha scatenato la protesta degli studenti. Il provvedimento prevede di poter utilizzare i bagni dalle 7.55 alle 8.10, dalle 10.55 alle 11.05 e dalle 12.55 alle 13.05. Gli studenti incontinenti devono portare un certificato medico. I ragazzi si sono messi in coda davanti ai bagni nelle ore stabilite per dimostrare che 10 minuti non sono sufficienti per consentire al migliaio di studenti di utilizzare i servizi. "È bastato che 300 per piano andassero in bagno per dimostrare che il tempo non basta", spiega uno studente. "E' stato necessario perché alcuni - dice Clavarino - li usano come una latrina, dimostrando di non tenere in considerazione la scuola. E c'è anche un problema di organico: dei 20 assistenti scolastici me ne mancano 5. Ma non si tratta di una misura definitiva, parlerò ancora con gli studenti lunedì". Il caso è raccontato dal Secolo XIX. "Il preside ci ha già ricevuti più volte - dicono gli studenti - e si giustifica anche per la mancanza di personale ma la verità è che questo provvedimento punisce tutti per colpa di pochi". (ANSA).