Siria: Di Maio, accanto alleati ma no a escalation

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Restiamo al fianco dei nostri alleati, soprattutto perché in questa fase delicatissima credo che l'Unione europea debba avere la forza di farsi vedere compatta e unita, anche nell'invitare le Nazioni Unite a compiere ispezioni in Siria, affinché si accertino le responsabilità sull'uso di armi chimiche da parte di Assad''. E' la posizione del leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio che su quest'ultimo aspetto confida anche che "il Consiglio di sicurezza dell'Onu si mostri coeso". Ribadisce inoltre l'urgenza del lavoro della diplomazia e aggiunge: "Mi auguro che l'attacco di oggi resti un'azione limitata e circoscritta e non rappresenti invece l'inizio di una nuova escalation".