Tangenti: difesa Navone, lei coinvolta perché dava fastidio

(ANSA) - MILANO, 14 APR - "Prima che lei diventasse direttore sanitario, nel gennaio 2016, quell'ospedale era un colabrodo e sugli acquisti regnava l'anarchia. Lei sin da subito si è attivata per fare rispettare le procedure, dopo la fusione tra il Cto e il Gaetano Pini, e per questo ha iniziato a dare fastidio". Lo ha detto ai cronisti l'avvocato Piero Magri, difensore di Paola Navone, il direttore sanitario dell'ospedale milanese Cto-Pini, finita agli arresti domiciliari il 10 aprile nell'ambito di un'inchiesta sulle presunte tangenti nella sanità, dopo l'interrogatorio di garanzia di questa mattina, durato circa tre ore, davanti al gip Teresa de Pascale. L'inchiesta dei procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Letizia Mannella ha portato all'emissione di misure cautelari, oltre che per la Navone, per l'imprenditore Tommaso Brenicci (in carcere), per i due chirurghi ortopedici Giorgio Maria Calori e Carmine Cucciniello e per due primari dell'ospedale Galeazzi.