Coppia trova un topo nell'insalata in busta: curati con antibiotici

Un topo nell'insalata in busta. Lo ha trovato una coppia di genovesi che, denunciato il caso, sono stati sottoposti a terapia antibiotica perché una parte era stata consumata senza accorgersi della presenza del roditore. Il topo è stato inviato ai laboratori Arpal, la Asl3 genovese ha allertato i colleghi di Bergamo, dove ha sede l'azienda che impacchetta e distribuisce quel tipo di insalata fresca. La verdura era stata acquistata in un supermercato del ponente genovese. Fatta la scoperta marito e moglie si sono rivolti agli uffici dell'Ispettorato di Igiene della Asl, alla Fiumara. "Abbiamo ricevuto le due persone, ci hanno portato la busta dell'insalata con il topo trovato all'interno e abbiamo avviato le procedure del caso", spiega Paolo Cavagnaro, direttore sanitario della Asl3. Non è stato necessario ritirare il prodotto dal supermercato perché quel lotto di insalata in busta era esaurito.. L'episodio è raccontato dal Secolo XIX. (ANSA).