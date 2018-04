Domani al via Vinitaly, taglio nel nastro con la presidente del Senato Alberti Casellati

L’Italia dei primati sui mercati mondiali, col vino made in Italy che vale 13 miliardi di euro - pari al 10% del fatturato dell’intero settore agroalimentare secondo una stima Ismea - si mette in mostra e in degustazione, da domani al Vinitaly, la quattro giorni di Salone del vino dei distillati di Veronafiere.

Una vetrina internazionale per l’Italia, primo esportatore in volume nei mercati top del mondo: Usa, Germania, Regno Unito, Svizzera e Canada. Le cantine italiane, secondo la fotografia Ismea, sono inoltre prime in Germania, Russia e Svizzera anche nei flussi a valore, ma nella classifica generale è medaglia d’argento col titolo di secondo esportatore di vino mondiale, alle spalle della Francia. In ripresa, dopo anni di calo, la domanda interna, con gli italiani che hanno ripreso a bere, superando quota 22 milioni di ettolitri del 2016.

A trascinare il mercato il fenomeno Prosecco e la moda degli aperitivi. «Nel primo trimestre 2018, in linea col trend dello scorso anno, si torna, dopo dieci anni, a consumare bollicine - segnala Giampietro Comolli del centro studi Ovse - nel settore horeca (hotel, ristoranti, bar, catering). Nei ristoranti stellati, ma anche nelle pizzerie, vanno forte le bolle tricolori, sia frizzanti che spumanti. Caso emblematico è dato da Lambrusco e Prosecco, seguiti da Gutturnio e Nebbiolo, da Malvasia e Verdicchio». In forte crescita, anche nella grande distribuzione, i vini da uve di territorio e il biologico.

A crescere è anche il paesaggio vinicolo lungo la penisola: nel 2017 la superficie a vite, secondo i dati dell’inventario, è stata di 652mila ettari, l’1% in più rispetto all’anno precedente. Sono soprattutto le regioni del Nord-Est, Veneto e Friuli Venezia Giulia ad aver finora impiantato maggiormente, ma la geografia del vino è destinata a modificarsi, secondo il sistema di autorizzazioni per i nuovi impianti, con decreto del ministero delle Politiche agricole, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che tra le priorità punta al recupero di terreni sottratti alle mafie e alla valorizzazione delle aree del Centro Italia colpite dal sisma, nonchè alla viticoltura delle piccole isole e aree collinari-montane.

Da domani la 52/a edizione di Vinitaly porta alla ribalta questo comparto produttivo in un parterre quanto mai partecipato dalla politica: il presidente del Senato Elisabetta Casellati partecipa alla cerimonia di inaugurazione col presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il vice ministro delle Politiche agricole Andrea Olivero. In platea previsto il reggente del Pd, ed ex ministro, Maurizio Martina, Renato Brunetta (Fi) nonchè il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. La presenza del leader della Lega Matteo Salvini e del leader M5S Luigi Di Maio è molto attesa nel corso della definizione del nuovo governo, mentre la presenza del presidente del Consiglio - salvo impegni per la crisi internazionale - Paolo Gentiloni è prevista lunedì quando in fiera arriverà anche il ministro del Lavoro Giuliano Poletti.

Non poteva che mettere in luce il patrimonio rosato del vino italiano il primo Vinitaly inaugurato da una donna. Sarà infatti il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ad inaugurare domani la 52/a edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati alla Fiera di Verona.

I dati diffusi dalla Nielsen dicono che negli Stati Uniti i rosati hanno segnato un +53% di vendite e che in valore assoluto hanno superato la vendita dei vini fermi. I rosati sono dunque tornati alla ribalta in particolare sui mercati internazionali, come sottolinea la degustazione promossa da Confagricoltura dei calici rosè della Campania. Anche la Puglia, l’Abruzzo, il Veneto, e i territori vulcanici hanno sempre prodotto rosati d’eccellenza, e ora girano pagina con cinque consorzi che si presentano ufficialmente insieme: Chiaretto di Bardolino, Valtènesi Chiaretto, Cerasuolo d’Abruzzo, Castel del Monte rosato e Salice Salentino. Insieme - negli appuntamenti promossi da deGusto Salento, l’associazione dei produttori di Negroamaro - per sviluppare un progetto italiano di promozione che ci vede tutti uniti per la valorizzazione del vino rosato autoctono italiano.

Alla vigilia dell’apertura di Vinitaly, i cinque presidenti dei consorzi si sono riuniti oggi a Villa Carrara Bottagisio di Bardolino, futura sede del Consorzio di tutela del Bardolino e del Chiaretto che nel progetto assumerà il ruolo di capofila. Hanno siglato un Patto d’intenti nel quale si impegnano alla promozione unitaria delle loro produzioni. L’auspicio dei cinque organismi di tutela è di allargare l’intesa agli altri territori nei quali si producono tradizionalmente vini rosati da uve autoctone per giungere presto alla costituzione di un Centro del Rosato Autoctono Italiano che possa essere sede di confronto, promozione e ricerca.

Ma Vinitaly 2018 va oltre i soliti noti. Gli enoappassionati potranno degustare il Cannonau rosato «Nudo» della cantina sarda Siddùra. Il potente vitigno autoctono dell’isola dei Nuraghi trova espressioni rosè che nascono in un piccolo vigneto soleggiato della vallata di Siddùra, affacciato sul mare della Costa Smeralda. «L'ultima gemma dell’azienda agricola di Luogosanto - racconta Massimo Ruggero, amministratore delegato di Siddùra - è un vino fresco e brillante. La caratteristica di Nudo è di essere un cannonau rosato. Che ha già vinto due riconoscimenti prestigiosi: l’oro al concorso internazionale di Francoforte e l’argento all’International Guide of Rosè che si svolge nel Principato di Monaco». Lunedì nel padiglione dell’Emilia-Romagna - 500 etichette, 200 cantine e un ristorante - degustazione di dieci Lambrusco Spumante rosati esclusivamente metodo tradizionale.