(ANSA) - SEGRATE (MILANO), 14 APR - Una donna di 40 anni, ritenuta senza fissa dimora, è morta nel pomeriggio di oggi nei pressi di una ditta abbandonata a Redecesio di Segrate, nel milanese. Alle 17 è arrivata una richiesta di intervento al '118': sono stati allertati anche i vigili del fuoco perché sembrava che la senzatetto si trovasse in un luogo poco accessibile. Arrivati sul posto, però, i sanitari non hanno potuto fare nulla: la donna è andata in arresto cardiaco ed è morta nonostante i tentativi di rianimarla. Sul luogo anche i carabinieri di San Donato Milanese. (ANSA).