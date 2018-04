Montenegro: domani presidenziali, Djukanovic grande favorito

(ANSA) - BELGRADO, 14 APR - In Montenegro si vota domani per eleggere il presidente della repubblica: una consultazione che vede come grande favorito Milo Djukanovic, leader del Partito democratico dei socialisti (Dps), che è senza dubbio il politico più potente e popolare del Paese balcanico. Djukanovic è rimasto ai cui vertici del Montenegro per oltre 20 anni, assolvendo sei mandati da premier e uno da presidente. Il 56enne Djukanovic divenne capo del governo montenegrino per la prima volta nel 1991 a soli 29 anni. Politico abile e autorevole, da molti considerato campione del trasformismo, una decina di anni fa fu tra l'altro coinvolto in un'inchiesta dei giudici di Bari sul contrabbando di sigarette, poi archiviata per via della sua immunità diplomatica. I candidati alle presidenziali sono in tutto sette, compresa, per la prima volta, una donna. Ma la gran parte dei sondaggi prevede una vittoria di Milo Djukanovic, probabilmente già al primo turno di domani, che eviterebbe il ballottaggio fra due settimane.