Tentano di truffare 1.500 euro a una 90enne, arrestati

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Aveva telefonato a una 90enne di Casalnuovo che vive da sola e fingendo di essere il nipote le aveva annunciato l'imminente arrivo di un corriere per il recapito di materiale informatico. Poco dopo aveva bussato alla porta dell'anziana dicendo di essere il corriere incaricato della consegna e che doveva pagare 1.500 euro. Nel frattempo il nipote (quello vero), venuto a conoscenza della situazione aveva avvertito i Carabinieri che, intervenuti in zona, hanno individuato e bloccato il truffatore e il suo complice mentre si allontanavano dalla zona. Quello che si era finto il nipote dell'anziana ha 19 anni. Il suo complice, 37. Entrambi sono del posto. Il più grande è già noto alle forze dell'ordine. I Carabinieri della Tenenza di Casalnuovo li hanno arrestati per tentata truffa e portati davanti al giudice per il rito direttissimo. Il magistrato ha convalidato l'arresto e disposto il processo in data da decidersi. Nel frattempo il 37enne sarà sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma. (ANSA).