Siria: Johnson, Gb sia pronta a ritorsione Russia

(ANSA) - ROMA, 15 APR - La Gran Bretagna "deve prendere ogni precauzione possibile" contro un'eventuale ritorsione della Russia dopo i raid in Siria. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson in un'intervista alla Bbc. Parlando ad un talk-show in onda sulla Bbc il ministro degli Esteri britannico ha spiegato che "se consideriamo ciò che la Russia ha fatto, non solo in questo paese a Salisbury, ma in generale contro televisioni, contro infrastrutture strategiche, contro processi democratici, è evidente che bisogna prendere ogni precauzione possibile". Il Regno Unito ha partecipato ai raid in Siria al fianco di Stati Uniti e Francia.