Idraulico trova cadavere di neonata in un water otturato

Un idraulico, chiamato da una clinica dello Stato indiano meridionale del Kerala per l'intasamento di un wc, ha fatto una macabra scoperta: l’oggetto che ostruiva il deflusso dell’acqua era il corpicino di una neonata di appena due giorni. Lo riferisce oggi Ndtv.

La polizia indiana ha indicato che il rinvenimento del cadavere è avvenuto venerdì scorso in un gabinetto di una clinica diretta da un ginecologo a Perinthalmanna.

Il giorno prima la domestica, facendo le pulizie aveva segnalato al medico che il wc era otturato per cui il giorno successivo è stato predisposto l’intervento di un idraulico.

Il cadavere della neonata è stato trasferito nell’ospedale di Thrissur. La polizia sta ora indagando fra le pazienti della clinica per individuare la madre che ha cercato di disfarsi attraverso il wc della bimba appena nata.