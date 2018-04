Valanghe: pericolo aumenta in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 15 APR - Il pericolo di valanghe è in aumento in Trentino domani, fino a livello forte (grado 4 in una scala di 5) alle quote più elevate. Su gran parte delle montagne dell'Alto Adige il pericolo di valanghe domani sarà marcato, cioè di grado 3. Alle quote molto alte va fatta attenzione specialmente agli accumuli eolici freschi. In Trentino alle quote superiori i cospicui spessori di neve fresca localmente ventati favoriscono il distacco, con debole sovraccarico, di valanghe a lastroni soprattutto di medie dimensioni, che possono essere spontanee se innescate da scaricamenti su pendii molto ripidi o riscaldati da irraggiamento diretto. Le valanghe possono assumere grande dimensione se nella loro corsa riescono a interessare gli strati profondi del manto nevoso e a raggiungere anche il fondovalle, se incanalate in adatti valloni di scorrimento. Per l'attività escursionistica in montagna è necessaria una grande capacità di valutazione locale del pericolo.