Compra auto online e tenta di rivenderla senza pagarla: denunciato

Ha acquistato online un’auto e poi ha cercato di rivenderla senza averla mai pagata Protagonista della vicenda, un uomo originario di Foggia abitante a Modena, denunciato per truffa dai Carabinieri.

Tutto ha avuto inizio lo scorso mese di gennaio quando un 30enne di Bibbiano, nel Reggiano, ha pubblicato su un sito la sua macchina per venderla. Una volta trovato l’accordo con un uomo intenzionato all’acquisto della vettura il venditore - effettuato il passaggio di proprietà - si è recato in banca per incassare l’assegno postale ricevuto dal compratore scoprendo, però, che l’assegno, firmato davanti ai suoi occhi, recava una firma apocrifa. Ricontattato l’acquirente, questo lo ha tranquillizzato dicendogli che avrebbe eseguito un bonifico. Cosa, anche in questo caso, mai avvenuta.

Resosi conto di essere rimasto vittima di una truffa il 30enne si è rivolto ai Carabinieri di Bibbiano che hanno avviato le indagini, identificando l’autore del raggiro. Che, acquistata l'auto senza pagarla, ha persino cercato di rivenderla pubblicando le foto della vettura su un sito di annunci.