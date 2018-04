Accoltellamento durante una festa, due arresti nel Nuorese

(ANSA) - CAGLIARI, 16 APR - Due persone, ritenute responsabili del tentato omicidio di due giovani a Ilbono (Nuoro) il 2 luglio dello scorso anno, sono finite agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato notificato, alle prime ore dell'alba, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro. Il fatto era avvenuto durante una festa di compleanno per i 18 anni che era finita nel sangue nel paese dell'Ogliastra, in provincia di Nuoro. Due ragazzi, da poco maggiorenni, e un diciassettenne erano stati accoltellati a seguito di una rissa con un gruppo di ragazzi di Tortolì. Due dei tre, in gravi condizioni erano finiti in Rianimazione all'ospedale di Lanusei. La sera stessa due ventenni di Tortolì, ritenuti gli aggressori, si erano presentati spontaneamente in Commissariato, con il loro legale di fiducia, ed erano stati indagati a piede libero per tentato omicidio. Oggi la svolta, con gli arresti domiciliari,su disposizione dal Gip del Tribunale di Lanusei. Ulteriori particolari sanno diffusi durante la mattina.