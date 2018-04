Vallelunga cancella ferite dopo valanghe

(ANSA) - BOLZANO, 16 APR - Con l'arrivo della primavera e lo scioglimento delle nevi, in Vallelunga sono iniziati i lavori di bonifica dopo le grosse valanghe dello scorso gennaio. Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio una serie di slavine si erano staccate dai pendii, dove a causa di nevicate eccezionali si erano accumulati oltre tre metri di neve. Una valanga aveva colpito in pieno una casa e gli abitanti si erano salvati solo per un caso, trovandosi al pianterreno. Un'altra slavina aveva sfiorato un albergo. Con elicotteri dell'esercito e della guardia di finanza 150 turisti ed abitanti furono evacuati. Ora Una ventina di vigili del fuoco ed un gruppo di volontari sono al lavoro per cancellare le ferite lasciate da questo inverno record.