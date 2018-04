Salvini a Trump, rispettosi alleanze ma niente favori

(ANSA) - SAN GIULIANO DI PUGLIA (CAMPOBASSO), 16 APR - "Noi siamo rispettosi delle alleanze, ma a chi ci chiede favori economici e geopolitici rispondiamo: 'no grazie'". Così il leader della Lega Matteo Salvini risponde al cronista che gli chiede se un suo ipotetico futuro governo sarebbe disposto, come richiesto oggi da Trump, a un impegno il Siria. "Noi non siamo il tipo di persone a cui citofonare dopo che tutto quanto è accaduto. Quando si decide di usare i missili - conclude Salvini - vorrei avere chiaro il perché".