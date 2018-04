Migranti: Vienna prepara stretta su diritto asilo

(ANSA) - BERLINO, 16 APR - Un pacchetto di misure restrittive del diritto di asilo in Austria verrà portato al consiglio dei ministri di mercoledì prossimo, per essere varato in parlamento entro l'estate. Lo ha spiegato il ministro dell'Interno Herbert Kickl all'APA, che anticipa alcune delle misure, tutte contenute nel programma di governo. Le nuove regole prevedono la possibilità per gli enti addetti alla migrazione e all'ordine pubblico di prendere visione dei cellulari dei richiedenti asilo. Questi ultimi inoltre dovranno affrontare spese fino a 840 euro, motivate come necessarie per la procedura di richiesta di accoglienza. Inoltre gli ospedali dovranno rendere noto quando i rifugiati vengono dimessi dalle strutture sanitarie.