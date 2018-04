Siria: Pinotti, non vedo rischio escalation

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Non vedo il rischio di un'escalation in Siria. Due giorni fa mi ha telefonato la ministra della Difesa francese Florence Parly e mi ha detto che l'attacco era circoscritto e non è l'inizio di altri raid. Comunque, se dovesse essere chiesto l'utilizzo delle nostre basi valuteremo". Lo ha detto il ministro della Difesa Roberta Pinotti.