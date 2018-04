Usa: maxi-rissa in carcere sicurezza, morti 7 detenuti

(ANSA) - NEW YORK, 16 APR - Una violenta rissa nel carcere Lee Correctional Institution del South Carolina ha causato sette morti e almeno 17 feriti fra i detenuti. Il carcere di massima sicurezza è rinomato da anni come uno dei più violenti in Usa: l'incidente è scoppiato ieri sera e alla guardie carcerarie ci sono volute ore prima di riprendere il controllo della struttura.