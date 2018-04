Spari a Follonica: fermato resta in carcere

(ANSA) - GROSSETO, 16 APR - Resta in carcere Raffaele Papa, il 29enne che il 13 aprile scorso ha sparato in via Matteotti a Follonica (Grosseto), uccidendo Salvatore De Simone, e ferendo gravemente il fratello della vittima, Massimiliano, e Paola Martinozzi, una farmacista che stava passando per caso da quella strada. Il gip Sergio Compagnucci ha convalidato il fermo di Papa e disposto nei suoi confronti la misura di custodia cautelare. Di fronte al giudice, il 29enne ha nuovamente ammesso le sue responsabilità come aveva già fatto davanti in occasione dell'interrogatorio del pm Giampaolo Melchionna. "Non ha nulla da nascondere - ha detto il suo avvocato, Carlo Valle -. Non voleva scappare ma ha detto ai carabinieri, che erano dalla moglie quando lui l'ha chiamata al telefono, di venirlo a prendere. Si è costituito".