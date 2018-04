Siria:Salvini,missili e bombe non aiutano occorre dialogo

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "L'Italia fa parte di un'alleanza che continua ad essere un punto di riferimento però i missili e le bombe li abbiamo visti sulla Libia, Iraq, Siria e non aiutano nessuno occorre il dialogo ed avere al tavolo tutti i protagonisti a partire dalla Russia, il vero pericolo è il terrorismo islamico e non sono i russi". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un'intervista al Tg2.