Abbattista in tribunale, Gabriele mi picchiava

(ANSA) - IVREA (TORINO), 16 APR - Si è chiusa in tribunale, a Ivrea, l'udienza dedicata all'interrogatorio di Caterina Abbattista, a processo per concorso in omicidio e truffa. La donna, madre di Gabriele Defilippi, reoconfesso assassino della professoressa Gloria Rosboch e già condannato, col rito abbreviato, a 30 anni di reclusione, ha risposto alle domande di Stefano Caniglia, avvocato di parte civile, e a quelle dei suoi legali, Gianpaolo Zancan e Tommaso Levi, che hanno tentato di fare luce sulla situazione famigliare della Abbattista, a loro avviso succube del figlio violento. "Gabriele mi insultava e mi picchiava - ha detto la donna - se la prendeva con me perché non guadagnavo abbastanza e non riuscivo a dargli di più". E' accaduto che Gabriele picchiasse il fratellastro Claudio, "che interveniva per difendermi", ha aggiunto Abbattista. "Nonostante tutto - ha concluso l'imputata - starò sempre vicino a mio figlio e non smetterò di volergli bene anche se devo ancora accettare quello che ha fatto".(ANSA).