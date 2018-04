Frode fisco e riciclaggio anche per Latina calcio,13 arresti

(ANSA) - LATINA, 16 APR - Tredici ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite questa mattina nell'ambito di un'operazione congiunta tra Squadra mobile di Latina e comando provinciale della Gdf, con il supporto del Servizio centrale operativo della polizia e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Finanza. Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio aggravato dalla transnazionalità, al trasferimento fraudolento di valori, alla bancarotta fraudolenta e a reati tributari e societari i reati contestati a vario titolo. Al centro delle indagini l'ex deputato pontino di Fdi ed ex presidente del Latina Calcio Pasquale Maietta, 47 anni, commercialista, considerato promotore dell'organizzazione. Scoperte società fantasma, 4 in Svizzera e 4 a Latina, che hanno movimento ingenti capitali che venivano usati per illecito arricchimento personale, per acquisizioni immobiliari e per il finanziamento occulto della società sportiva Us Latina Calcio, che militava nel campionato di serie B e che poi era stata dichiarata fallita.