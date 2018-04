Dona un pezzo del suo fegato al figlio neonato e lo salva

Sempre a Padova e vent'anni dopo. Una storia che, nel '97 girò per l'Italia e anche questa, c'è da giurare, farà il giro del Paese: allora il Papa ricevette il ragazzo che aveva avuto dal padre, un ferroviere croato, una parte di fegato salvandosi da un tumore. In questi giorni, al Centro di chirurgia epatobiliare e trapianti di fegato dell’Azienda ospedaliera universitaria di Padova, diretta dal professor Umberto Cillo, un padre dona un pezzo del suo fegato al figlio malato e lo salva. Il piccolo ha pochi mesi. Per l'intervento è dovuta arrivare una particolare autorizzazione del ministero della Salute del 2017. Il bimbo pesa 10 chili e ora sta bene.