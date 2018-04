(ANSA) - LONDRA, 16 APR - Ricorso dei genitori respinto, di fronte a una Corte d'appello britannica, contro il via libera a staccare la spina al piccolo Alfie Evans, chiesto e ottenuto dai medici che lo hanno in cura a Liverpool per una patologia neurologica gravissima, ma mai esattamente diagnosticata. La decisione conferma l'ok alla procedura di distacco del bambino dai macchinari che lo tengono in vita. Il papà e la mamma, Tom Evans e Kate James, chiedevano di poter trasferire Alfie, 23 mesi, al Bambino Gesù di Roma, disposto ad assisterlo ancora.