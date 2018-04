(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Abbiamo infranto un tabù: dal 18 aprile in sei dei 15 reparti mobili entreranno le donne". Lo ha annunciato il capo della polizia, Franco Gabrielli ad un convegno sul contributo dei reparti mobili della polizia nella gestione dell'ordine pubblico. Saranno per ora 10 le donne immesse tra i 'celerini'. "Non si tratterà - ha osservato Gabrielli - di uno spot, non saranno suffragette, ma colleghe che hanno caratteristiche fisiche adeguate ad affrontare questo tipo di impegno". È, ha aggiunto, "un ulteriore passo verso l'ammodernamento dei reparti mobili"'.