Il New York Times e il New Yorker vincono il Pulitzer per il caso Weinstein

Il New York Times e il New Yorker hanno vinto il Premio Pulitzer per il servizio pubblico grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. I vincitori del più prestigioso premio giornalistico americano sono stati annunciati oggi alla Columbia University e «mostrano la forza giornalismo Usa durante un periodo di crescenti attacchi», ha detto Dana Harvey, la nuova amministratrice dell’equivalente degli Oscar per il mondo dei media.

Il New York Times e il Washington Post hanno vinto il Pulitzer per il giornalismo di politica interna: sono premiati per le inchieste sull'influenza di Mosca sulla campagna elettorale americana e le sue ripercussioni sull'elezione di Donald Trump, che spesso definisce i due quotidiani «fake news».