(ANSA) - NEW YORK, 16 APR - Il New York Times e il Washington Post hanno vinto il Pulitzer per il giornalismo di politica interna: sono premiati per le inchieste sull'influenza di Mosca sulla campagna elettorale americana e le sue ripercussioni sull'elezione di Donald Trump, che spesso definisce i due quotidiani "fake news". (ANSA).