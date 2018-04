Consigliere comunale del Reggiano augura morte a Berlusconi

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 17 APR - E' bufera su un consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle di Campagnola (Reggio Emilia), Rajinder Singh, che attraverso un post su facebook ha augurato la morte al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Questo il testo pubblicato dal consigliere: "Berlusca, se vuoi risolvere tu la situazione in Siria, muori è l'unico modo". La vicenda, raccontata dall'edizione odierna della Gazzetta di Reggio, ha sollevato un vespaio di polemiche. La consigliera della Lista insieme di Novellara, nella Bassa Reggiana, Cristina Fantinati ha chiesto le pubbliche scuse e le dimissioni del consigliere. Il quale, raggiunto dalla Gazzetta di Reggio, non ha chiesto scusa e ha aggiunto: "Il mio profilo è pubblico, ma è personale" e quindi "non c'entra nulla con il consigliere comunale. Quindi si sta sollevando un polverone per nulla. Figuriamoci chiedere le mie dimissioni". (ANSA).