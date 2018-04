Merkel, entro giugno riforme Ue con Francia

(ANSA) - BERLINO, 17 APR - "La Germania darà un proprio contributo autonomo, e troveremo entro giugno una soluzione comune con la Francia". Lo ha detto Angela Merkel, in conferenza stampa a Berlino con la premier neozelandese, rispondendo a una domanda sulle riforme dell'eurozona. "Non mi preoccupo che non metteremo in piedi un pacchetto forte", ha aggiunto, sottolineando che sul tavolo ci sono molti temi, "pilastri della stessa importanza" come difesa comune, diritto d'asilo, la solidità finanziaria dell'eurozona e l'unione bancaria.