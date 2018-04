Nina Moric offese Belen Rodriguez: saranno entrambe in tribunale a luglio

Nina Moric e Belen Rodriguez, entrambe 'ex' di Fabrizio Corona, saranno una contro l’altra in Tribunale a Milano il prossimo 3 luglio nel processo a carico della modella croata accusata di diffamazione aggravata da un «fatto determinato» per aver definito "viado" la showgirl argentina in un’intervista a Radio 24 del 3 settembre 2015.

Il giudice della decima sezione penale ha stabilito che nella prossima udienza verranno sentiti i testi del pm e del difensore, l’imputata Moric e la parte civile Belen Rodriguez, assistita dall’avvocato Andrea Righi. Nel settembre di tre anni fa, nel corso della trasmissione 'La Zanzarà, il conduttore Giuseppe Cruciani aveva portato la 41enne a parlare della soubrette nata a Buenos Aires, con cui l’ex marito ed ex 're dei paparazzì aveva avuto una relazione. E Moric, dopo averla apostrofata con epiteti del tenore di «strega cattiva» e «viado», l’aveva infine accusata anche di girare «nuda» per casa davanti al bambino nato dalla sua relazione con l’ex agente fotografico.

«Non è una bella persona come tutti credono - disse Moric - Quando si trattava di mio figlio girava per casa nuda. Mio figlio ha avuto gli incubi quando aveva 5 anni, lei mi minacciava di morte». La modella rischia ora una pena da uno a sei anni. Nel luglio scorso, infatti, il giudice Maria Pia Bianchi aveva accolto l’istanza della Procura che aveva chiesto che a Moric venisse contestata anche l’aggravante di aver attribuito «un fatto determinato» nella presunta diffamazione. Il giudice quindi ha ritrasmesso gli atti al pm Francesco Cajani per la riqualificazione del reato. E l’1 febbraio scorso il gup Teresa de Pascale ha rinviato a giudizio Moric.