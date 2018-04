Gentiloni, Italia non è neutrale, coerente alleato Usa

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "L'Italia non è un Paese neutrale, che sceglie di volta in volta con chi schierarsi tra l'alleanza atlantica e la Russia: è un coerente alleato degli Stati Uniti e non di questa o quella amministrazione americana, di Kennedy o Nixon, di Reagan o Clinton, di Bush o Obama. E' una scelta di campo, è la nostra scelta di campo". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nell'informativa in Aula alla Camera sulla Siria.