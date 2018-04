Pakistan, prima scuola per transgender

(ANSA) - ISLAMABAD, 17 APR - In Pakistan apre la prima scuola per transgender, dove queste persone largamente discriminate nei Paesi musulmani, se non prese di mira dalla violenza, saranno tutelate e potranno seguire corsi parificati con le altre scuole. L'istituto privato 'The Gender Guardian' sarà inaugurato il 20 aprile a Lahore. Secondo il proprietario, Asif Shahzad, ai corsi sono già iscritte 30 persone transgender da tutto il Pakistan. Shahzad ha detto che la decisione di aprire la scuola è conseguenza dell'indignazione da lui provata per un attentato che nel 2016 in Indonesia - altro Paese musulmano - ha colpito una scuola frequentata da transessuali. "Inizialmente - ha spiegato Shahzad - terremo un corso di quattro mesi con due giorni di lezioni la settimana", riservandosi di espandere la scuola e di inaugurare programmi educativi pieni in futuro. Secondo il censimento del 2017, nel Pakistan ci sono 10.418 transgender.