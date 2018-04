Tangente da 3.000 euro, arrestato dirigente Policlinico Bari

(ANSA) - BARI, 17 APR - La Guardia di Finanza ha arrestato in flagranza di reato, per concussione, Giovanni Giannoccaro dirigente responsabile dell'area risorse finanziarie del Policlinico di Bari. Giannoccaro è stato fermato immediatamente dopo aver ricevuto la somma di 3.000 euro dal rappresentante legale di un'impresa operante nel settore della riproduzione dei supporti registrati, titolare di un contratto di appalto per l'archiviazione documentale, in proroga, stipulato con il Policlinico di Bari. Giannoccaro è stato trasferito in carcere. L'arresto è stato eseguito da militari della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, gruppo anticorruzione - nell'ambito di un'ampia attività di indagine durante la quale sono stati compiuti anche appostamenti e pedinamenti. L'inchiesta è coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica di Bari.