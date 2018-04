Sparò a un vicino: condannato a 10 anni Luca De Angeli, ex ciclista (fu gregario di Pantani)

Dopo una lite per un parcheggio con il vicino di casa prese una pistola e sparò cinque contro di lui. Ora, Luca De Angeli, 41 anni, ex ciclista professionista (è stato anche gregario di Marco Pantani) in carcere dal 18 ottobre 2017, dovrà scontare una pena di 10 anni per tentato omicidio. Lo ha deciso oggi il giudice del tribunale di Massa, Alessandro Trinci. La lite era scoppiata il 18 ottobre scorso davanti all’abitazione di Adil El Gazi, 36 anni, vicino di casa di De Angeli. L’ex ciclista infastidito per questioni riguardanti i posti auto aveva preso la pistola di proprietà di El Gazi e sparato cinque colpi, ferendolo di striscio a un occhio e alla schiena. L’uomo e sua moglie, difesi dall’avvocato Riccardo Balatri, si sono costituiti parte civile e il giudice ha stabilito in 20 mila euro il loro risarcimento.