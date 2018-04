(ANSA) - VALLETTA, 17 APR - Il ministro maltese dell'economia, Chris Cardona, a novembre e dicembre avrebbe avuto due incontri - in un bar di una località a sudovest della capitale - con una delle persone poi arrestate con l'accusa di essere gli autori materiali dell' attentato che il 16 ottobre scorso ha ucciso la giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia. La circostanza è riportata dal 'Times of Malta'. Secondo il quotidiano, due giornalisti del 'Daphne project hanno raccolto testimonianze dei due incontri. Il ministro ha smentito, ma la circostanza è stata segnalata dalla famiglia alla magistratura ed i parlamentari dell'opposizione hanno lasciato l'aula per protesta.