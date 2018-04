Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, al Quirinale alle ore 11. Lo rende noto un comunicato del Quirinale. In vista della formazione del governo, il Colle si è dunque mosso in questa direzione dopo che, fra l’altro, ieri il leader della Lega Salvini aveva aperto alla presidente del Senato. Dal Pd, intanto, Martina aveva ricordato le proposte Pd su povertà, famiglie e lavoro. M5s: 'sono utilì. Ma lui replica, «le ripetiamo da mesi, no a strumentalizzazioni».